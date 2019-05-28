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22.05.2019 г. | 17:01
В районе ЧГРЭС лось застрял в железной решетке моста
28.05.2019 г. 15:55
В Челябинске спасли лося, который застрял в железной конструкции на берегу реки Миасс.
Животное обнаружили во вторник, 28 мая, днем на берегу реки Миасс. Лось застрял между железными прутьями моста. На место прибыли сотрудники МЧС, минэкологии и зоозащитник Карен Даллакян.
Лося удалось вытащить с помощью брезентовых ремней. Видео с места спасения Карен Даллакян выложил на своей странице в Facebook. Животное загрузили в машину и увезли в Харлушинский заказник.
Фото: Карен Даллакян / facebook.com
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