В районе ЧГРЭС лось застрял в железной решетке моста

В Челябинске спасли лося, который застрял в железной конструкции на берегу реки Миасс.

Животное обнаружили во вторник, 28 мая, днем на берегу реки Миасс. Лось застрял между железными прутьями моста. На место прибыли сотрудники МЧС, минэкологии и зоозащитник Карен Даллакян.

Лося удалось вытащить с помощью брезентовых ремней. Видео с места спасения Карен Даллакян выложил на своей странице в Facebook. Животное загрузили в машину и увезли в Харлушинский заказник.

Фото: Карен Даллакян / facebook.com

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