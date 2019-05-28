Челябинские депутаты попросят расширить полномочия районных администраций

Фото с сайта www.chelduma.ru

Депутаты гордумы Челябинска планируют обратиться в Заксобрание с инициативами по изменению законодательства о местном самоуправлении.

Согласно предложению, которое озвучил спикер гордумы Станислав Мошаров, в семи районах планируют назначить ответственных за уборку. Для этого дополнительно нужно будет разграничить территорию.

«Станет понятно, кто должен убирать тот или иной кусок земли – город, район, сетевая компания, предприятие, магазин. Чтобы не повторилось ситуации с субботниками, когда никто не знал, кто должен увозить мешки с мусором», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Чтобы претворить инициативу в жизнь, следует внести поправки в региональное законодательство. С предложением депутаты гордумы договорились выйти в Заксобрание области.

Проблемы с вывозом мусора после субботников обозначились в Челябинске после майских праздников. Навести порядок в территориях в трехдневный срок под угрозой кадровых решений требовал врио губернатора Алексей Текслер.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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