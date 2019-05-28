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22.05.2019 г. | 17:01
Челябинские депутаты попросят расширить полномочия районных администраций
28.05.2019 г. 14:59
Депутаты гордумы Челябинска планируют обратиться в Заксобрание с инициативами по изменению законодательства о местном самоуправлении.
Согласно предложению, которое озвучил спикер гордумы Станислав Мошаров, в семи районах планируют назначить ответственных за уборку. Для этого дополнительно нужно будет разграничить территорию.
«Станет понятно, кто должен убирать тот или иной кусок земли – город, район, сетевая компания, предприятие, магазин. Чтобы не повторилось ситуации с субботниками, когда никто не знал, кто должен увозить мешки с мусором», — подчеркнул Станислав Мошаров.
Чтобы претворить инициативу в жизнь, следует внести поправки в региональное законодательство. С предложением депутаты гордумы договорились выйти в Заксобрание области.
Проблемы с вывозом мусора после субботников обозначились в Челябинске после майских праздников. Навести порядок в территориях в трехдневный срок под угрозой кадровых решений требовал врио губернатора Алексей Текслер.
Фото с сайта www.chelduma.ru
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