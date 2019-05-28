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22.05.2019 г. | 17:01
Депутаты ругали чиновников. В Челябинске на заседании фракции «Единой России» произошел скандал
28.05.2019 г. 14:51
Челябинские депутаты высказали претензии спикеру гордумы Станиславу Мошарову.
Заседание фракции прошло во вторник, 28 мая. Депутаты хотели высказать претензии главе города Владимиру Елистратову. Однако мэр пропустил заседание из-за совещания у руководителя области Алексея Текслера.
«У каждого депутата есть свои темы в округах, которые он обещал сделать: где-то детскую площадку поставить, где-то ямы в асфальте подлатать. И сейчас все процессы фактически остановились из-за того, что мэрия — в подвешенном состоянии, никто не знает, останется ли Владимир Елистратов или врио губернатора его уволит. Все чиновники замерли и выжидают, на местах никто ничего не делает. А у депутатов сроки, нужно выполнять предвыборные обещания, показывать работу», — цитирует Znak.com одного из участников заседания.
Тогда депутаты начали высказывать претензии Станиславу Мошарову. Они возмутились отсутствием приглашений на праздничные мероприятия 9 мая. Станислав Мошаров ответил, что этим занималась администрация города. После этого участники заседания начали ругать чиновников, в частности, вице-мэров, пишет Ura.ru.
Фото с сайта www.chelduma.ru
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