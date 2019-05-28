Выпала из кузова. В Челябинской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла девушка

Фото с сайта 74.мвд.рф

Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу о смерти 23-летней девушки.

Суд установил, что ночью 30 июня 2018 года водитель пикапа Volkswagen ехал по городу с пассажирами в кузове. При этом он был пьян. На повороте одна из девушек, находившаяся там, выпала на дорогу. Она получила травмы, не совместимые с жизнью. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признал вину, раскаялся и выплатил семье погибшей 3 млн рублей. Суд отправил его в колонию-поселение на три года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 28.05.2019 г.»