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22.05.2019 г. | 17:01
Выпала из кузова. В Челябинской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла девушка
28.05.2019 г. 14:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу о смерти 23-летней девушки.
Суд установил, что ночью 30 июня 2018 года водитель пикапа Volkswagen ехал по городу с пассажирами в кузове. При этом он был пьян. На повороте одна из девушек, находившаяся там, выпала на дорогу. Она получила травмы, не совместимые с жизнью. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина признал вину, раскаялся и выплатил семье погибшей 3 млн рублей. Суд отправил его в колонию-поселение на три года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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