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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинской области арестовали многодетного отца-одиночку, который год насиловал свою 14-летнюю дочь
28.05.2019 г. 15:35
Фото с сайта 74.мвд.рф
Следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю в изнасиловании несовершеннолетней.
Мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка. Южноуральца заключили под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По данным телеграм-канала Mash, многодетный отец-одиночка год насиловал свою 14-летнюю дочь. Также он жестоко избил ее старших сестер. Они убежали к тете и рассказали ей о том, что происходило дома. Женщина обратилась в полицию.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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