В Челябинской области арестовали многодетного отца-одиночку, который год насиловал свою 14-летнюю дочь

Фото с сайта 74.мвд.рф

Следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю в изнасиловании несовершеннолетней.

Мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка. Южноуральца заключили под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По данным телеграм-канала Mash, многодетный отец-одиночка год насиловал свою 14-летнюю дочь. Также он жестоко избил ее старших сестер. Они убежали к тете и рассказали ей о том, что происходило дома. Женщина обратилась в полицию.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 28.05.2019 г.»