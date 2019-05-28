Связанные с Михаилом Юревичем уголовные дела объединили в одно производство

Фото: Яромир Романов / Znak.com

Следственный комитет объединил все уголовные дела, связанные с бывшим губернатором Челябинской области.

Материалы будет рассматривать отдел главного следственного управления ведомства в Екатеринбурге, пишет Znak.com. Ранее правоохранители в Челябинске и Екатеринбурге по отдельности расследовали ряд уголовных дел с участием Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова, бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой и директора представительства «Макфы» в Москве Андрея Чуркина. Срок следствия продлили до 28 августа — таким образом, в совокупности он составит 34 месяца.

По словам адвоката Игоря Трунова, которые приводит издание, единое производство является «спектром юридического бреда», где многие эпизоды друг с другом никак не связаны. «Следствие само не может понять, как все разрулить. Единственное, что приходит в голову, — это все одним махом удобно прекратить и забыть, но не расследовать. Там теперь 17 человек — фигурантов и адвокатов. Из них две трети недоступны по тем или иным причинам», — пояснил он.

Также Трунов отметил, что расследование полагалось передать в Москву. Препятствием для рассмотрения в Екатеринбурге, по его мнению, является конкурентная борьба и большое количество заинтересованных лиц, которые могут влиять на процесс. «У тех же следователей здесь семьи, друзья и связи с элитами, свои недруги. Они все тут учились, пьют вместе, и все это завязано на конкуренции, встроенной в систему предпринимательства», — отметил он.

Фото: Яромир Романов / Znak.com

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