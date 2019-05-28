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22.05.2019 г. | 17:01
На Шершнях обнаружили десятки сетей для незаконной ловли рыбы
28.05.2019 г. 15:14
Активисты ОНФ выявили факты незаконной ловли рыбы в Шершневском водохранилище.
Общественники совместно с представителями инспекции рыбоохраны по Челябинской области провели рейд по водоему. Активисты обнаружили десятки сетей, общая площадь которых составила 1,5 тыс. квадратных метров. Представители надзорного ведомства на месте составили акт по каждому выявленному нарушению и ликвидировали орудия лова.
«Запрет на ловлю рыбы сетями был введен для того, чтобы сохранить популяцию рыб, во время нереста за этим ведется особый контроль», — заявил член регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.
Ограничения не действуют только в отношении пользователей озер, которые имеют квоты на вылов. За незаконную рыбалку предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер штрафов может доходить до 100 тыс. рублей.
Фото: отделение ОНФ в Челябинской области
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