В Магнитогорске парень погиб после падения с 37-метрового скалодрома

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства падения 19-летнего магнитогорца с 37-метровой вышки.

Трагедия произошла утром в понедельник, 27 мая. По словам очевидцев, парень поднялся на вершину скалодрома «Вышка» и угрожал покончить с собой, пишет «Верстов.Инфо». Через некоторое время он упал. От полученных травм магнитогорец скончался.

По некоторым данным, у парня была наркотическая зависимость. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. На скалодроме «Вышка» проводят тренировки альпинисты спортклуба «Горизонт». Как рассказала изданию руководитель спортивного клуба «Горизонт» Альбина Демченко, это первая трагедия, случившаяся на объекте.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 28.05.2019 г.»