Более половины сотрудников челябинских компаний хотели бы получить второй диплом

Аналитики HeadHunter.ru выяснили, насколько южноуральцам нужно второе высшее образование.

Хотя бы один диплом на руках имеют 62% участников исследования. Еще 10% вуз не окончили. Больше всего работников с высшим образованием среди юристов, топ-менеджеров и преподавателей. С неоконченным высшим чаще всего идут работать в индустрию спорта и красоты, туризма, в искусство и медиа.

28% опрошенных заявили, что нуждаются в получении второго диплома. Еще 39% не отказались бы от такой возможности. Всего 9% респондентов не хотели бы получать второе высшее образование. Больше всего таких среди занятых в IT-отрасли.

Все новости за 28.05.2019 г.»