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22.05.2019 г. | 17:01
Более половины сотрудников челябинских компаний хотели бы получить второй диплом
28.05.2019 г. 13:41
Аналитики HeadHunter.ru выяснили, насколько южноуральцам нужно второе высшее образование.
Хотя бы один диплом на руках имеют 62% участников исследования. Еще 10% вуз не окончили. Больше всего работников с высшим образованием среди юристов, топ-менеджеров и преподавателей. С неоконченным высшим чаще всего идут работать в индустрию спорта и красоты, туризма, в искусство и медиа.
28% опрошенных заявили, что нуждаются в получении второго диплома. Еще 39% не отказались бы от такой возможности. Всего 9% респондентов не хотели бы получать второе высшее образование. Больше всего таких среди занятых в IT-отрасли.
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