Дорога в Миассе во время дождя превратилась в 300-метровую лужу

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

В Миассе в очередной раз затопило дорогу к школе.

В минувшую пятницу, 24 мая, в городе прошел дождь, после которого на улице Богдана Хмельницкого образовалась гигантская по размерам лужа. Под водой оказался единственный путь к школе №9, сообщили активисты «Гражданского патруля» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала «Челябинскому эху» глава местного отделения движения Анна Сизова, участок дороги затапливает регулярно на протяжении многих лет.

«Как дождь, так и затопляет. Лужа-то сама по себе — явление нормальное, но это не на дороге, потому что разрушается асфальтовое покрытие. То есть вместо того, чтобы решать проблему с канализационными дождевыми стоками в городе, мы постоянно перекладываем эти денежные средства на асфальт, когда можно сделать нормальный сток, сделать нормальный асфальт и вопрос закрыть, как минимум, на 10 лет», — прокомментировала Анна Сизова.

Видео: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com





Она отметила, что участок дороги, который постоянно затапливает, — в ямах и без ливневок. Общественники обратились к городским властям с просьбой принять экстренные меры и до проведения ремонта регулярно мониторить опасный участок. Активисты не исключают, что в дальнейшем для решения проблемы могут подготовить заявления в ГИБДД и прокуратуру.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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