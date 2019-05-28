- 64.5394р. + 0.0758
- 72.168р. - 0.0183
-
22.05.2019 г. | 17:01
Дорога в Миассе во время дождя превратилась в 300-метровую лужу
28.05.2019 г. 13:38
В Миассе в очередной раз затопило дорогу к школе.
В минувшую пятницу, 24 мая, в городе прошел дождь, после которого на улице Богдана Хмельницкого образовалась гигантская по размерам лужа. Под водой оказался единственный путь к школе №9, сообщили активисты «Гражданского патруля» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала «Челябинскому эху» глава местного отделения движения Анна Сизова, участок дороги затапливает регулярно на протяжении многих лет.
«Как дождь, так и затопляет. Лужа-то сама по себе — явление нормальное, но это не на дороге, потому что разрушается асфальтовое покрытие. То есть вместо того, чтобы решать проблему с канализационными дождевыми стоками в городе, мы постоянно перекладываем эти денежные средства на асфальт, когда можно сделать нормальный сток, сделать нормальный асфальт и вопрос закрыть, как минимум, на 10 лет», — прокомментировала Анна Сизова.
Видео: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com
Она отметила, что участок дороги, который постоянно затапливает, — в ямах и без ливневок. Общественники обратились к городским властям с просьбой принять экстренные меры и до проведения ремонта регулярно мониторить опасный участок. Активисты не исключают, что в дальнейшем для решения проблемы могут подготовить заявления в ГИБДД и прокуратуру.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
- 06.02.2019 г. «Фонтан высотой в девять этажей»: в Челябинске дом затопило водой из-за коммунальной аварии
- 25.10.2018 г. Поезд Адлер — Челябинск почти сутки стоит в затопленном Туапсе
- 30.07.2018 г. В воскресенье в Челябинске выпала недельная норма осадков
- 09.04.2018 г. Челябинский поселок затопило фекалиями
- 09.04.2018 г. Пункт пропуска на границе Челябинской области и Казахстана закрыли из-за паводка