Копейского школьника, который ценой своей жизни спас троих детей, похоронят возле Аллеи героев

Фото с сайта 74.mchs.ru

Дмитрия Новоселова, спасшего троих детей из карьера в Копейске, похоронят в центре городского кладбища.

Церемония состоится в среду, 29 мая. Школьника предлагали похоронить на Аллее Героев — там лежат копейчане-участники войн, почетные горожане, обладатели званий Героя России и соцтруда, погибшие шахтеры. Однако родные выбрали место по соседству, рассказал «Челябинскому эху» общественник Андрей Горланцев.

«На самом деле на Аллее Героев уже очень мало места, мы предложили хорошее место рядом с ней, в центре кладбища. Силами общественности мы сделаем мемориальную табличку на школе, где он учился. Затем неравнодушными гражданами будем собирать средства на памятник», — прокомментировал Андрей Горланцев.

Дмитрий Новоселов учился в копейской школе №48. Директор учреждения Любовь Апостолова будет добиваться, чтобы в честь подростка назвали улицу в Копейске или школу. Поддержку ей пообещали оказать бывшие ученики и просто неравнодушные люди.

«Поступают предложения от бывших учеников, в том числе из других регионов. Мальчишка замечательный, немного сегодня таких, которые жертвуют собой. Не знаю, как бы я поступила на его месте, он настоящий герой — спас детей. Мы не оставим это просто так, его память будет увековечена, а каким образом: улица в Копейске, мемориальная доска на школе — в любом случае мы будем это решать. Где-то это все будет сделано», — прокомментировала Любовь Апостолова.

24 мая 13-летний Дмитрий Новоселов спас троих детей, которые упали в затопленный угольный карьер близ поселка Бажово. Вытаскивая их из воды, подросток не смог выбраться сам и утонул. Его тело спасатели смогли обнаружить на 32-метровой глубине в понедельник, 27 мая.

Фото с сайта 74.mchs.ru

Все новости за 28.05.2019 г.»