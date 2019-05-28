- 64.5394р. + 0.0758
- 72.168р. - 0.0183
-
22.05.2019 г. | 17:01
Копейского школьника, который ценой своей жизни спас троих детей, похоронят возле Аллеи героев
28.05.2019 г. 13:29
Дмитрия Новоселова, спасшего троих детей из карьера в Копейске, похоронят в центре городского кладбища.
Церемония состоится в среду, 29 мая. Школьника предлагали похоронить на Аллее Героев — там лежат копейчане-участники войн, почетные горожане, обладатели званий Героя России и соцтруда, погибшие шахтеры. Однако родные выбрали место по соседству, рассказал «Челябинскому эху» общественник Андрей Горланцев.
«На самом деле на Аллее Героев уже очень мало места, мы предложили хорошее место рядом с ней, в центре кладбища. Силами общественности мы сделаем мемориальную табличку на школе, где он учился. Затем неравнодушными гражданами будем собирать средства на памятник», — прокомментировал Андрей Горланцев.
Дмитрий Новоселов учился в копейской школе №48. Директор учреждения Любовь Апостолова будет добиваться, чтобы в честь подростка назвали улицу в Копейске или школу. Поддержку ей пообещали оказать бывшие ученики и просто неравнодушные люди.
«Поступают предложения от бывших учеников, в том числе из других регионов. Мальчишка замечательный, немного сегодня таких, которые жертвуют собой. Не знаю, как бы я поступила на его месте, он настоящий герой — спас детей. Мы не оставим это просто так, его память будет увековечена, а каким образом: улица в Копейске, мемориальная доска на школе — в любом случае мы будем это решать. Где-то это все будет сделано», — прокомментировала Любовь Апостолова.
24 мая 13-летний Дмитрий Новоселов спас троих детей, которые упали в затопленный угольный карьер близ поселка Бажово. Вытаскивая их из воды, подросток не смог выбраться сам и утонул. Его тело спасатели смогли обнаружить на 32-метровой глубине в понедельник, 27 мая.
Фото с сайта 74.mchs.ru
- 28.05.2019 г. Улица или мемориальная доска: в Копейске увековечат память подростка, который ценой своей жизни спас троих детей
- 27.05.2019 г. Спасатели нашли тело 13-летнего мальчика, который утонул в заброшенном копейском карьере
- 24.05.2019 г. В копейском карьере ищут ребенка, который упал в воду с обрыва
- 20.05.2019 г. Купальный сезон открыт. В Челябинске утонул мужчина
- 20.11.2018 г. В Челябинске любитель экстремального вождения провалился под лед на Первом озере