Проект рекультивации челябинской городской свалки отправят на госэкспертизу в конце июня

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске на публичных слушаниях представили проект рекультивации городской свалки.

В понедельник, 27 мая, на публичных слушаниях компания «РосРАО» представила проект рекультивации челябинской свалки. Участникам обсуждений рассказали о том, как будет проходить процесс рекультивации территории.

Экологи обнаружили недоработки в документации. Один из участников слушаний обратил внимание на отсутствие мероприятий по очистке загрязненных грунтовых вод. По мнению руководителя челябинского общественного движения «За природу» Андрея Талевлина, проект необходимо доработать.

«Не соответствует ни законодательству, ни заданию, которое было выдано. Проект распространяется не на всю землю, где мусор разбросан, а только на часть. Нелогично убрать сам холм, а близлежащую территорию, которая очень серьезно загрязнена, оставить без изменений. Многие специалисты отметили, что проект сыроват и недоработан. Проект составили очень быстро. «РосРАО» назначили только в марте. За это время они успели все сделать? Ну смешно, когда они исследовали только несколько проб фильтрата и только в весенний период», — считает Андрей Талевлин.

Кроме того, подрядчик не предложил альтернативные варианты рекультивации — это является нарушением, добавил Андрей Талевлин. Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков сообщил, что «РосРАО» рассмотрит все предложения по внесению изменений в проект.

«Слушания прошли хорошо, они признаны состоявшимися. Серьезных предложений не было, в основном они касались технологии. Все конструктивные предложения предприятие «Росатома» рассмотрит, они будут приложены к экспертизе. Со стороны министерства экологии будет максимально прозрачно доводиться информация до всех жителей города, будет организован общественный контроль, мониторинг атмосферного воздуха», — рассказал Виталий Безруков.

Проект отправят на госэкспертизу в конце июня. Городская свалка была закрыта в сентябре 2018 года. Ее рекультивация будет проходить в три этапа. Последний завершится в 2024 году.

Фото с сайта gubernator74.ru



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