На границе с Украиной задержали 60 тонн зараженной клубники, которую везли в Челябинск

Фото с сайта rshn32.ru

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в четырех партиях клубники вредителей.

Зараженную трипсом продукцию пытались ввезти в Россию через пункт пропуска «Новые Юрковичи», который находится на границе с Украиной. Автомобили с грузом следовали в Москву и Челябинск. Более 32 тонн клубники из Турции и около 34 тонн ягод из Сербии отправили в лабораторию.

Специалисты установили, что продукция заражена калифорнийским трипсом. Клубнику вернули экспортерам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Фото с сайта rshn32.ru

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