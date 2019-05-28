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22.05.2019 г. | 17:01
На границе с Украиной задержали 60 тонн зараженной клубники, которую везли в Челябинск
28.05.2019 г. 13:24
Фото с сайта rshn32.ru
Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в четырех партиях клубники вредителей.
Зараженную трипсом продукцию пытались ввезти в Россию через пункт пропуска «Новые Юрковичи», который находится на границе с Украиной. Автомобили с грузом следовали в Москву и Челябинск. Более 32 тонн клубники из Турции и около 34 тонн ягод из Сербии отправили в лабораторию.
Специалисты установили, что продукция заражена калифорнийским трипсом. Клубнику вернули экспортерам, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Фото с сайта rshn32.ru
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