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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинске кабриолеты подорожали почти на 20%
28.05.2019 г. 13:18
Эксперты Аvito проанализировали рынок самых «летних» автомобилей.
За год в Челябинске кабриолеты подорожали на 19,6% и сейчас продаются в среднем за 1 млн 221 тыс. 300 рублей. В целом по стране их стоимость увеличилась на 5,4% и составила 1 млн 86 тыс. рублей. Кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. Больше всего средняя цена выросла в Перми — почти в два раза. Там кабриолеты стоят почти 1 млн 600 тыс. рублей.
Любимые кабриолеты россиян — это немецкие бренды, отметили в Аvito. Первое место в рейтинге популярности занимает BMW 3 серии по средней цене 867 тыс. 700 рублей. Далее идут Mercedes-Benz SLK-класса за 745 тыс. рублей и Mercedes-Benz SL-класса со средним ценником 1 млн 773 тыс. рублей.
А наиболее доступным для покупателя стал ГАЗ-69 — единственный отечественный автомобиль среди кабриолетов, которые сейчас продают. Снятую с производства советскую машину можно купить в среднем за 190 тыс. рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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