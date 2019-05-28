Благоустройство парка «Плодушка» начнут с пешеходных дорожек

Администрация Ленинского района проводит аукцион по благоустройству монастырской заимки «Плодушка».

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Как следует из документации, подрядчик должен будет выполнить работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Общая площадь составит около 14 тыс. кв. метров. Работы пройдут в рамках первого этапа комплексного благоустройства заимки, расположенной в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской.

Заявки на участие в аукционе принимают до 7 июня, победитель станет известен 10 июня. С момента заключения контракта работы нужно будет выполнить в течение 70 календарных дней. Гарантия составит три года. Начальная стоимость контракта — около 33 млн рублей.

Парк «Плодушка» стал одной из тех городских территорий, за благоустройство которых год назад проголосовали жители. В Ленинском районе он занял первое место. Прошлым летом с части территории убрали мусор. Расчистку продолжат и в этом году — неделю назад прошел соответствующий аукцион. Победителем стало ООО «Артур», стоимость работ — 4,4 млн рублей. Нужно будет очистить территорию от мусора, навалов грунта, лома бетона, кустарника, мелколесья, сухих и поваленных деревьев, пней. Работы необходимо выполнить в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта.

Ранее в администрации Челябинска сообщали, что «Плодушку» разделят на четыре тематические зоны: «Фруктовый сад» (музей Южно-Уральской селекции под открытым небом), «Краеведение» (ландшафт и растительность природных зон Южного Урала, а также макеты памятников истории и культуры, расположенных в Челябинской области), «Место тихого отдыха» (ботанический сад, где также будут размещены информационные материалы об истории Одигитриевского женского монастыря) и «Активный отдых» (детские игровые площадки, веревочный экстрим-парк).

Источник: аукционная документация / zakupki.gov.ru

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