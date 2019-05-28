В подъезде дома в Магнитогорске нашли убитую 17-летнюю девушку

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области знакомый во время ссоры убил девушку.

Тело убитой обнаружили вечером в понедельник, 27 мая, в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. По предварительным данным, знакомый ударил 17-летнюю девушку ножом во время ссоры, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. «В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

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