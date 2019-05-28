Расходы на перестройку челябинского главпочтамта под суд превысят стоимость самого здания

Фото с сайта www.auction-house.ru

В Челябинске объявили тендер на реконструкцию здания бывшего главпочтамта, где разместится кассационный суд.

Начальная стоимость контракта составляет 410 млн рублей. Эти деньги выделят из регионального бюджета. Само здание область ранее выкупила у «Ростелекома» за 397 млн. Главпочтамт ждет масштабная реконструкция: из опубликованной на сайте госзакупок документации следует, что там поменяют все коммуникации и сети, будут разбирать стены, перекрытия, расширять или заделывать проемы. Срок окончания работ — 20 декабря 2019 года. Сдать объект подрядчик обязан не позднее 31 декабря.

Центральное почтовое отделение Челябинска располагалось в здании на Кировке с момента его постройки в 1930-х годах. В начале мая 2019 года оно прекратило работу — функции главпочтамта временно взяло на себя отделение на Кирова, 2. В здании разместится Седьмой кассационный суд — он станет главной инстанцией для судов всего Уральского округа. Его возглавит экс-председатель Челябинского облсуда Сергей Минин.

Фото с сайта www.auction-house.ru

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