Улица или мемориальная доска: в Копейске увековечат память подростка, который ценой своей жизни спас троих детей

Фото с сайта 74.mchs.ru

В Копейске выступили с идеей увековечить память школьника, который спас троих детей, упавших в карьер.

Поступок 13-летнего Дмитрия Новоселова жители Копейска бурно обсуждают в соцсетях. В сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» пользователи высказывают соболезнования родным школьника и предлагают посмертно наградить его.

Дмитрий Новоселов учился в копейской школе №48. Как рассказала «Челябинскому эху» директор учреждения Любовь Апостолова, она будет добиваться, чтобы в честь подростка назвали улицу в Копейске или школу. Поддержку ей пообещали оказать бывшие ученики и просто неравнодушные люди.

«Поступают предложения от бывших учеников, в том числе из других регионов. Мальчишка замечательный, немного сегодня таких, которые жертвуют собой. Не знаю, как бы я поступила на его месте, он настоящий герой — спас детей. Мы не оставим это просто так, его память будет увековечена, а каким образом — улица в Копейске, мемориальная доска на школе — в любом случае мы будем это решать. Где-то это все будет сделано», — прокомментировала Любовь Апостолова.

Она подчеркнула, что эти вопросы будут обсуждать после похорон парня. Они состоятся в Копейске в среду, 29 мая.

24 мая 13-летний Дмитрий Новоселов спас троих детей, которые упали в затопленный угольный карьер близ поселка Бажово. Вытаскивая их из воды, подросток не смог выбраться сам и утонул. Его тело спасатели обнаружили на 32-метровой глубине в понедельник, 27 мая.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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