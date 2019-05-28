В Челябинске откроют 15 пляжей. Купаться можно будет только на шести

Фото с сайта cheladmin.ru

Мэрия Челябинска опубликовала список оборудованных мест отдыха у воды.

Все 15 участков находятся на трех водоемах. Купание будет разрешено только на шести из них. На Шершневском водохранилище это городской пляж, «Белый парус» и «Ясень», на Смолино — «Солнечный берег» и «Прибой», а также «Восточный берег» на Первом озере. Купальный сезон там откроют 1 июня.

На остальных девяти участках заходить в воду будет нельзя из-за наличия гидротехнических сооружений или плохого качества воды. Там установят запрещающие знаки. Еще 35 мест, где привыкли купаться горожане, будут патрулировать мобильные группы с привлечением сотрудников полиции. Нарушителей будут штрафовать.

Фото с сайта cheladmin.ru



Все новости за 28.05.2019 г.»