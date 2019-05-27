ГИБДД нашла в Челябинске мотоцикл, который восемь лет назад угнали в Италии

Фото с сайта 74.мвд.рф

В новом филиале МФЦ на северо-западе Челябинска полицейские выявили мотоцикл, находящийся в международном розыске.

Житель Челябинска купил транспортное средство через интернет. Находилось оно в Находке. При планировании сделки продавец прислал фотографии документов и мотоцикла.

По словам потерпевшего, он проверил все документы по VIN-номеру по доступным базам в интернете. Потом заплатил 330 тыс. рублей, после чего продавец отправил мотоцикл в Челябинск. Однако при постановке на учет выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске, а документы поддельные. Мотоцикл был угнан в 2011 году в Италии.

Полиция начала по данному факту проверку. Мотоцикл у челябинца изъяли, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 27.05.2019 г.»