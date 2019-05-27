- 64.4636р. - 0.1470
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22.05.2019 г. | 17:01
Алексей Текслер анонсировал создание министерства промышленности Челябинской области
27.05.2019 г. 16:13
Руководитель региона встретился с представителями южноуральского Союза промышленников и предпринимателей.
Алексей Текслер подчеркнул, что за последние четыре месяца в регионе наблюдается спад промышленного производства на 2,4%. По его словам, экономику следует развивать и создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Для более эффективного управления промышленной отраслью требуется создать в структуре правительства профильный офис, подчеркнул глава региона.
«В одном из ключевых промышленных регионов страны (мы занимаем шестое место по объему продукции обрабатывающих производств) создание министерства промышленности — очевидная необходимость. То, что ей пренебрегали ранее, для меня также странно, как и для вас», — пояснил Алексей Текслер.
До 2015 года вопросы развития промышленности находились в ведении министерства имущества области. Позднее эту функцию передали в минэкономразвития.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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