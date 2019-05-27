Алексей Текслер анонсировал создание министерства промышленности Челябинской области

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Руководитель региона встретился с представителями южноуральского Союза промышленников и предпринимателей.

Алексей Текслер подчеркнул, что за последние четыре месяца в регионе наблюдается спад промышленного производства на 2,4%. По его словам, экономику следует развивать и создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Для более эффективного управления промышленной отраслью требуется создать в структуре правительства профильный офис, подчеркнул глава региона.

«В одном из ключевых промышленных регионов страны (мы занимаем шестое место по объему продукции обрабатывающих производств) создание министерства промышленности — очевидная необходимость. То, что ей пренебрегали ранее, для меня также странно, как и для вас», — пояснил Алексей Текслер.

До 2015 года вопросы развития промышленности находились в ведении министерства имущества области. Позднее эту функцию передали в минэкономразвития.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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