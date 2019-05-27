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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинске суд продлил домашний арест обвиняемому в насилии над воспитанниками интерната
27.05.2019 г. 16:07
Фото с сайта pixabay.com
Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста 51-летнему мужчине, которого обвиняют в педофилии.
Челябинский областной суд продлил срок ареста мужчины до 2 августа. Также частично удовлетворено ходатайство защиты. Теперь обвиняемый может совершать двухчасовые прогулки на расстоянии 500 метров от дома.
Уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года. Тогда стало известно о случаях насилия над воспитанниками Лазурненского интерната. Мужчину обвиняют в 11 случаях педофилии. Он свою вину отрицает.
Фото с сайта pixabay.com
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