В Челябинске суд продлил домашний арест обвиняемому в насилии над воспитанниками интерната

Фото с сайта pixabay.com

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста 51-летнему мужчине, которого обвиняют в педофилии.

Челябинский областной суд продлил срок ареста мужчины до 2 августа. Также частично удовлетворено ходатайство защиты. Теперь обвиняемый может совершать двухчасовые прогулки на расстоянии 500 метров от дома.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года. Тогда стало известно о случаях насилия над воспитанниками Лазурненского интерната. Мужчину обвиняют в 11 случаях педофилии. Он свою вину отрицает.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.05.2019 г.»