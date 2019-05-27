Экс-депутата Заксобрания области, осужденного за банкротство завода, выпустят по УДО

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд удовлетворил ходатайство об УДО бывшего депутата областного Заксобрания и экс-председателя совета директоров Ашинского химзавода Валерия Алешкина.

Валерий Алешкин выйдет из колонии 4 июня. В сентябре 2017 года его приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд установил, что с 2008 по 2011 год Алешкин похитил более 12 млн рублей, принадлежащих юридическим лицам из числа иностранных контрагентов завода.

Кроме того, он выводил с предприятия активы, что привело к банкротству компании. Общая сумма ущерба составила около 260 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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