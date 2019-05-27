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22.05.2019 г. | 17:01
Экс-депутата Заксобрания области, осужденного за банкротство завода, выпустят по УДО
27.05.2019 г. 16:01
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд удовлетворил ходатайство об УДО бывшего депутата областного Заксобрания и экс-председателя совета директоров Ашинского химзавода Валерия Алешкина.
Валерий Алешкин выйдет из колонии 4 июня. В сентябре 2017 года его приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд установил, что с 2008 по 2011 год Алешкин похитил более 12 млн рублей, принадлежащих юридическим лицам из числа иностранных контрагентов завода.
Кроме того, он выводил с предприятия активы, что привело к банкротству компании. Общая сумма ущерба составила около 260 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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