Челябинск включили в список отстающих по уровню экономики городов-миллионников

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты КБ «Стрелка» подсчитали, через сколько лет Челябинск догонит Москву по уровню валового продукта.

По данным исследования, при сохранении динамики среднему нестоличному миллионнику понадобится около ста лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта. Сейчас этот показатель в столице равен 1 млн 306 тыс. рублей. В Челябинске подушевой валовой продукт составляет 437 тыс. рублей.

Специалисты разделили все миллионники на продвинутые и отстающие. Челябинск вошел во вторую группу. Чтобы достичь уровня экономики Москвы 2017 года, городу понадобится 20 лет при условии, что ежегодный рост экономики составит 5,4%.

Доцент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Татьяна Кузнецова считает такой скачок невозможным. По ее словам, этот показатель выше даже темпов роста общемировой экономики.



«Нереальный рост. Общемировые показатели роста опережает, так Гонконг не растет. Темпы прироста экономики сейчас в целом по стране, дай Бог, 1-1,5%. Сейчас был 0,8% темп прироста экономики. Как этот показатель может подняться даже за 20 лет в разы? У нас сокращается количество субъектов хозяйствования, частных предпринимателей, а оно должно расти. Крупные компании должны здесь регистрироваться, а у нас, наоборот, налогоплательщики уходят», — пояснила Татьяна Кузнецова.

Также в список отстающих городов-миллионников вошли Волгоград, Воронеж, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Ростов-на-Дону. Средний темп роста валового продукта в этих мегаполисах с 2010 по 2017 год, как и в Челябинске, составил 0,2%.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.05.2019 г.»