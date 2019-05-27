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22.05.2019 г. | 17:01
«Народный» пляж на Увильдах оставили в частной собственности
27.05.2019 г. 15:33
В Аргаяшском районе состоялся суд по иску к собственникам земли на берегу озера Увильды.
Владельцы участков в 2018 году огородили проход на пляж пятикилометровым забором. Прокуратура требовала снести ограждение и аннулировать права собственности на землю площадью 20 гектаров. Однако суд постановил лишь убрать сетку и столбы, которые непосредственно примыкают к берегу в 20-метровой зоне, пишет Znak.com. Требование сделать в ограде хотя бы несколько проходов также отклонили.
Участок берега Увильдов в этом месте называют «народным» пляжем. Освободить его потребовали еще летом 2018 года.
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