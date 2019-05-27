«Народный» пляж на Увильдах оставили в частной собственности

В Аргаяшском районе состоялся суд по иску к собственникам земли на берегу озера Увильды.

Владельцы участков в 2018 году огородили проход на пляж пятикилометровым забором. Прокуратура требовала снести ограждение и аннулировать права собственности на землю площадью 20 гектаров. Однако суд постановил лишь убрать сетку и столбы, которые непосредственно примыкают к берегу в 20-метровой зоне, пишет Znak.com. Требование сделать в ограде хотя бы несколько проходов также отклонили.

Участок берега Увильдов в этом месте называют «народным» пляжем. Освободить его потребовали еще летом 2018 года.

Все новости за 27.05.2019 г.»