В Челябинске официально закрепят дни, когда рядом с парками нельзя будет торговать спиртным

Фото с сайта www.vladtime.ru

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подвел итоги последних звонков.

Глава Челябинска Владимир Елистратов напомнил, что продажа алкоголя в дни проведения последних звонков была ограничена в нескольких местах. Полиция не зафиксировала ни одного инцидента с пьянством выпускников школ.

«Меры были приняты. Было проведено совещание с соответствующими торговыми структурами, которые находятся вблизи парка имени Гагарина и горсада имени Пушкина. Лучший результат — это то, что со стороны МВД не было составлено ни одного протокола за распитие спиртных напитков», — сказал Владимир Елистратов.

Он добавил, что власти города подготовили законодательную инициативу, связанную с продажей спиртных напитков. В ней прописаны ограничения по реализации алкоголя в определенные дни, в том числе в период проведения последних звонков. Документ чиновники направили в гордуму. Он уже находится на рассмотрении профильной комиссии.

Фото с сайта www.vladtime.ru

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