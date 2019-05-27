Южноуралец, воспитавший 60 приемных детей, получил условный срок за хищение пособий

Октябрьский райсуд Челябинской области вынес приговор Игорю Мотыгину, который за 20 лет воспитал 60 трудных подростков из детдомов.

Мужчину признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что Игорь Мотыгин с 2016 по 2018 год похитил пособия четверых детей, потратив деньги по своему усмотрению. Мужчина снял средства, чтобы потом внести их на счета в другом банке под более выгодные условия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Общая сумма ущерба составила около 1 млн 200 тыс. рублей. Игорь Мотыгин свою вину не признал. По его словам, на пособия он покупал вещи для детей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет вернуть деньги.

Все новости за 27.05.2019 г.»