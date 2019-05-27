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22.05.2019 г. | 17:01
Южноуралец, воспитавший 60 приемных детей, получил условный срок за хищение пособий
27.05.2019 г. 13:35
Октябрьский райсуд Челябинской области вынес приговор Игорю Мотыгину, который за 20 лет воспитал 60 трудных подростков из детдомов.
Мужчину признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что Игорь Мотыгин с 2016 по 2018 год похитил пособия четверых детей, потратив деньги по своему усмотрению. Мужчина снял средства, чтобы потом внести их на счета в другом банке под более выгодные условия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Общая сумма ущерба составила около 1 млн 200 тыс. рублей. Игорь Мотыгин свою вину не признал. По его словам, на пособия он покупал вещи для детей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет вернуть деньги.
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