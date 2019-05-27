Челябинскую школьницу, которая на угнанном Mercedes сбила полицейского, приговорили к условному сроку за грабеж

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Ленинском райсуде вынесли приговор 16-летней школьнице, которая на Mercedes-Benz сбила полицейского.

Девушку признали виновной в грабежах и вымогательстве — она забирала деньги и ювелирные украшения у одноклассниц и других знакомых из школы. Затем сдавала ценности в ломбард. Прокурор требовал для нее 3,5 года воспитательной колонии, однако суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

В ноябре 2018 года школьница в состоянии опьянения за рулем Mercedes-Benz своей бабушки сбила инспектора ДПС. Привлечь девушку к уголовной ответственности по данному эпизоду оказалось невозможно — на момент совершения преступления ей было всего 15 лет.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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