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22.05.2019 г. | 17:01
Челябинскую школьницу, которая на угнанном Mercedes сбила полицейского, приговорили к условному сроку за грабеж
27.05.2019 г. 12:46
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Ленинском райсуде вынесли приговор 16-летней школьнице, которая на Mercedes-Benz сбила полицейского.
Девушку признали виновной в грабежах и вымогательстве — она забирала деньги и ювелирные украшения у одноклассниц и других знакомых из школы. Затем сдавала ценности в ломбард. Прокурор требовал для нее 3,5 года воспитательной колонии, однако суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.
В ноябре 2018 года школьница в состоянии опьянения за рулем Mercedes-Benz своей бабушки сбила инспектора ДПС. Привлечь девушку к уголовной ответственности по данному эпизоду оказалось невозможно — на момент совершения преступления ей было всего 15 лет.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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