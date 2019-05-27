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22.05.2019 г. | 17:01
Челябинцам обещают жаркую неделю
27.05.2019 г. 12:48
Фото с сайта pixabay.com
Синоптики прогнозируют в Челябинске жаркую погоду.
По данным Gismeteo.ru, с понедельника, 27 мая, по воскресенье ожидается теплая погода. Дневная температура воздуха — от +23 до +26. Выше всего столбики термометров поднимутся в пятницу — до +28. Во вторник, в пятницу и воскресенье в городе ожидаются грозы и дожди.
Фото с сайта pixabay.com
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