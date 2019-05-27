Челябинцам обещают жаркую неделю

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики прогнозируют в Челябинске жаркую погоду.

По данным Gismeteo.ru, с понедельника, 27 мая, по воскресенье ожидается теплая погода. Дневная температура воздуха — от +23 до +26. Выше всего столбики термометров поднимутся в пятницу — до +28. Во вторник, в пятницу и воскресенье в городе ожидаются грозы и дожди.

Фото с сайта pixabay.com

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