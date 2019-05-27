Спасатели нашли тело 13-летнего мальчика, который утонул в заброшенном копейском карьере

Фото с сайта 74.mchs.ru

На четвертый день после трагедии в Копейске обнаружили тело подростка, который упал с обрыва в карьер.

Тело спасатели нашли в понедельник, 27 мая, в 12:55. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель копейского совета родительской общественности Андрей Горланцев.

Подросток утонул еще в минувшую пятницу, 24 мая. Он вместе с несколькими друзьями, которым от 10 до 15 лет, приехал к заброшенной шахте на велосипеде. Мальчики стояли на краю берега и провалились в водоем вместе с грунтом. Оставшиеся на берегу подростки бросились спасать друзей. Одним из тех, кто пришел на помощь, оказался погибший мальчик. Все это время его тело искали в карьере. Остальные дети остались живы.

Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, тело мальчика подняли с 32-метровой глубины. Поисковая операция проходила в условиях повышенного риска: нулевой видимости, большого перепада температур и неоднородного рельефа дна. Водолазы совершили свыше 20 погружений и обследовали площадь более 3100 квадратных метров. На месте работают психологи и сотрудники Следственного комитета.

Андрей Горланцев отметил, что копейские власти «не в силах решить проблему заброшенных территорий многих шахт». Прежний собственник этого не сделал, и без федеральной поддержки здесь не обойтись, написал общественник. Он также считает, что в этом вопросе нужна инициатива региональных властей.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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