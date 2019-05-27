Виктор Ереклинцев: вопрос с платными парковками в центре Челябинска подвис

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал о сложностях с внедрением платных парковок в Челябинске.

В программе «Разворот» на «Челябинском эхе» Виктор Ереклинцев заявил, что вопрос с организацией единого парковочного пространства в центре города подвис. По его мнению, параллельно с внедрением платных стоянок необходимо решать проблемы общественного транспорта. «Людям нужна альтернатива», — подчеркнул он. В нынешних условиях массово создать в центре платные парковки невозможно, полагает Виктор Ереклинцев.

«Просто сделать платные парковки или закрыть центр для проезда, как делают во многих городах, практически невозможно в наших условиях. Если мы сделаем сейчас платные парковки везде, куда пойдут люди машины ставить? Во дворы. Что будут делать жители? Они будут ставить землю на кадастр, загораживаться, это сейчас тенденция. В прошлом году начали проводить эксперименты. Помните, как ставили будку и шлагбаум? Мнения разделились, но большинство людей были прям в восторге. Они говорили, что наконец-то могут приехать в центр, сделать свои дела и уехать. Эту практику нужно вводить, но очень осторожно», — считает Виктор Ереклинцев.

В октябре 2017 года администрация города опубликовала на сайте список из 68 участков, где автомобили можно будет оставлять только за деньги. Пилотным проектом должна была стать парковка у Театральной площади. Ее хотели запустить в конце ноября. На въезде установили будку и смонтировали шлагбаумы, однако парковка так и не заработала.

Все новости за 27.05.2019 г.»