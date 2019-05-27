В Челябинской области детям предлагают летом работать на кладбищах

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Магнитогорска сообщила, что Центр занятости предложил ее племяннику работать на кладбище.

О случае, который произошел с учеником восьмого класса, женщина рассказала в соцсети «ВКонтакте». Публикацию она разместила в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». Подросток обратился в центр занятости с просьбой подыскать ему работу на лето.



«Ребенку предложили работу по уборке территории на кладбище! Вы там в своем уме? Взрослых рабочих при безработице найти не можете? Или им платить не хотите? Чья больная голова додумалась до такого?!» — написала жительница Магнитогорска.

Пользователи стали активно комментировать публикацию. Кто-то поддержал негодование женщины, но многие не поняли, почему ее так возмутило предложение Центра занятости. «Скажите спасибо, что вообще работу предложили. Что вообще в этом плохого? Бояться не мертвых надо, а живых», — говорится в одном из комментариев.

В главном региональном управлении по труду сайту 74.ru пояснили, что среди молодежи такой вариант временного трудоустройства очень популярен — это возможность заработать приличные деньги. Подростки из Магнитогорска в возрасте 14–18 лет уже несколько лет подрабатывают в городском «Комбинате похоронно-ритуальных услуг», сказали в ведомстве.

«Подросткам предлагают вакансии рабочих зеленого хозяйства. Ребята в будние дни по четыре часа в день освобождают основные проезды и вспомогательные проходы от веток и другого мусора, не заходя на территории захоронений», — уточнила пресс-секретарь регионального управления по труду и занятости населения Эвелина Чилякова.

По данным ведомства, размер зарплаты на этой должности — около 13 тыс. рублей в месяц.

Фото с сайта pixabay.com

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