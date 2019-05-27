Бывшего директора ЮУ КЖСИ подозревают в манипуляциях с акциями предприятий

Банк России уличил челябинского бизнесмена Дмитрия Карабинцева в манипулировании рынками ценных бумаг на торгах.

Регулятор направит в правоохранительные органы материалы проверки в отношении экс-директора ЮУ КЖСИ Дмитрия Карабинцева, его родственницы Надежды Карабинцевой и партнера Константина Извекова. По данным Центробанка, они манипулировали рынком ценных бумаг ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ПАО «ОГК-2», ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», ПАО «Ашинский метзавод» с 2015 по 2017 год.

Коммерсанты совершали однотипные операции с акциями, оказывая влияние на цены. Это обеспечивало благоприятные условия для их дальнейшей продажи. Всего было совершено 27 серий подобных операций. Общий доход превысил 120 млн рублей.

Более 400 сделок с ценными бумагами, заключенных между Карабинцевой и Извековым и физическими лицами, привели к существенным отклонениям объема торгов, сообщили в Банке России. «Скоординированная подача поручений указанных лиц на совершение сделок обеспечивалась действиями Карабинцева, которому физические лица доверили пароли системы удаленного доступа к собственным брокерским счетам», — отметили в Центробанке.

Кроме того, Карабинцев заключал сделки с акциями нескольких организаций между собственным брокерским счетом и счетом подконтрольной ему компании. Дмитрий Карабинцев занимал пост гендиректора ЮУ КЖСИ с 2010 по 2011 год.

Все новости за 27.05.2019 г.»