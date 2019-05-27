Отказ от мегапроектов в пользу благосостояния жителей: эксперты дали Алексею Текслеру рекомендации по развитию Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер обсудил социально-экономическое развитие Южного Урала с представителями экспертного сообщества.

На встрече присутствовали несколько представителей разных отраслей: экономики, строительства, медицины, образования. Они высказали главе региона свои предложения по развитию региона. Один из участников мероприятия, член Общественной палаты области, экономист Сергей Гордеев считает, что этот процесс требует кардинальных изменений.

«На встрече была обозначена текущая задача поиска путей фундаментального экономического разворота. Задачи стоят многоплановые, но в конечном итоге ясно, что существующая динамика не устраивает ни руководителя региона, ни население. Необходимо использовать максимальное количество ресурсов, скрытых резервов для роста благосостояния. Задачи по реализации нацпроектов требуют пересмотра, потому что несколько приоритетов, обозначенных прежде, не соответствуют реальности», — прокомментировал Сергей Гордеев.

Эксперт привел в пример строительство высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга и конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. По словам Сергея Гордеева, подобные проекты, несмотря на перспективность, ложатся на регион дополнительной нагрузкой. Ее сейчас требуется перераспределить на более насущные цели. «Вместо ВСМ я бы посоветовал сделать упор на развитии дороги М5 «Урал». В принципе, все проекты должны быть более реальными и приносить эффект», — подчеркнул Сергей Гордеев.

Фото с сайта gubernator74.ru

Экономист выразил надежду, что подобные встречи руководства региона с экспертами станут регулярными. Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов выступил с идеей создать для этого ситуационный центр. Корреспонденту «Челябинского эха» он пояснил, что в его рамках представители экспертного сообщества могли бы консультировать чиновников по тем или иным вопросам.

«Сам факт прошедшей встречи подтверждает, что экспертное сообщество должно быть включено в обсуждение важных и сложных вопросов. Алексей Текслер подчеркнул, что важно не бюрократизировать этот процесс. Я сказал: давайте собираться по мере необходимости в рамках ситуационного центра. Это было бы полезно, поскольку тогда было бы большее количество участников переговорного процесса и любая сложная проблема получала бы более системную оценку», — прокомментировал Сергей Зырянов.

Сам Алексей Текслер отметил определяющую роль мнения экспертов в вопросах развития Челябинской области. «Важно услышать мнение о том, как должен развиваться регион, какие проблемы есть, на что надо обратить внимание, определяя цели и задачи развития на ближайшую перспективу», — подчеркнул он. Сергей Зырянов добавил, что подобные встречи крайне важны лично для руководителя региона, они помогают объективно оценить ситуацию.

«Алексею Текслеру это очень важно: он входит в избирательную кампанию, набирает сумму знаний о регионе, чтобы уже сейчас скорректировать систему управления, те задачи, которые будут ставиться, и подбирать более сильные инструменты для их решения», — прокомментировал Сергей Зырянов.

В ближайшие дни Алексей Текслер проведет встречи с представителями различных сфер деятельности. В понедельник, 27 мая, глава области запланировал совещание с членами Союза промышленников и предпринимателей. 30 мая Алексей Текслер выступит перед Законодательным собранием, где даст оценку текущего положения дел в регионе и обозначит приоритеты развития на 2019 год и ближайшие пять лет.

Фото с сайта gubernator74.ru

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