Через неделю в Челябинске начнется второй этап отключения горячей воды

27.05.2019 г. 10:45

Через неделю в Челябинске начнется второй этап отключения горячей воды
Фото с сайта pixabay.com

Второй этап опрессовок в Челябинске продлится с 4 по 18 июня.

Горячую воду в этот период отключат в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях. Испытания теплосетей на этом этапе будут проводить во всех районах, кроме Металлургического и Советского.

В управлении ЖКХ напомнили, что две недели — это максимальный срок отключения горячей воды. Опрессовка может закончиться и раньше, но может и затянуться из-за необходимости проведения дополнительного ремонта.

 

 

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3-я Арзамасская, 28, 30

5-го Декабря, 27, 27а, 32

Абразивная, 46, 48, 50

Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68

Бр. Кашириных, 54

Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а

Герцена, 5

Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81

Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32,

Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а

Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б

Кудрявцева, 63

Культуры, 55, 55а, 59

Кыштымская, 28

пер. Оранжерейный, 3

Попова, 34

Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63

пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138

Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б

Стартовая, 13, 15

Сухумский пер., 3

Турбинная, 49, 55

 

Список жилых домов Курчатовского  района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37

Вострецова, 3, 7, 22

Жуковского, 11

Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40

Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 

Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22

Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75

Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а

М. Расковой, 3, 6, 17, 42

Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48

Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70

Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13

Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18

Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346

Речная, 1а

Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а

Северо-Крымская, 68

Серафимовича, 3

Солнечная, 17, 19, 21

Тепличная, 1, 3, 5

Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б,  8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

 

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3 Сентября, 28

Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68

Барбюса,  61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81

Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13

Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66

Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  80

Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105

Ереванская,  32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49,51, 52, 54

Лескова, 4

Лизы Чайкиной, 9, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20

Машиностроителей, 33, 35, 37

Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а

Прохладная, 1, 3, 5

Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122

Суркова 37, 39, 41, 43, 45

 

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33

Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98(общежитие)

Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125

Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в

Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43

Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94

Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43

Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72

Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19

Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106

Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а

Лермонтова, 4, 10, 28

Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53

Мечникова, 60

Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Подольская, 38, 40, 42

Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22

Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Южноуральская, 19, 21

 

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

Больничная, 12

Витебская, 1а, 1б, 2, 2б

Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а

Воровского, 26, 26а, 30а

Елькина, 45

К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а

Карла Маркса, 111, 131

Кирова, 86, 110, 163, 167

К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б

Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151

Красная, 40а, 42, 48

Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34

Лесопарковая, 3

Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а

Площадь Ярославского, 1

Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88

С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а

Труда, 153, 158,  161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177

Цвиллинга, 28, 34, 36

Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83

Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б

Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

 

Список жилых домов Металлургического района, отключаемых с 13 по 27 июня 2019 г.:

60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56

Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48

Балканская, 1

Бородинская, 14

Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42

Вахтангова, 2, 3, 7

Гастелло, 4/6, 8

Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72

Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27

Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40

Коркинская, 3, 5

Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26

Липецкая, 3, 26, 29

Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102

Обухова, 8

Первого спутника, 1, 31

Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22

Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33

Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64                                       

Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66

Сурикова, 1

Трудовая, 18

Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84

Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

 

Кроме того, в июне будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Фото с сайта pixabay.com

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