Через неделю в Челябинске начнется второй этап отключения горячей воды

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Второй этап опрессовок в Челябинске продлится с 4 по 18 июня.

Горячую воду в этот период отключат в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях. Испытания теплосетей на этом этапе будут проводить во всех районах, кроме Металлургического и Советского.

В управлении ЖКХ напомнили, что две недели — это максимальный срок отключения горячей воды. Опрессовка может закончиться и раньше, но может и затянуться из-за необходимости проведения дополнительного ремонта.

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3-я Арзамасская, 28, 30 5-го Декабря, 27, 27а, 32 Абразивная, 46, 48, 50 Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68 Бр. Кашириных, 54 Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а Герцена, 5 Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81 Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32, Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б Кудрявцева, 63 Культуры, 55, 55а, 59 Кыштымская, 28 пер. Оранжерейный, 3 Попова, 34 Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63 пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138 Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б Стартовая, 13, 15 Сухумский пер., 3 Турбинная, 49, 55

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37 Вострецова, 3, 7, 22 Жуковского, 11 Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40 Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70 Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22 Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75 Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а М. Расковой, 3, 6, 17, 42 Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48 Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70 Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13 Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18 Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346 Речная, 1а Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а Северо-Крымская, 68 Серафимовича, 3 Солнечная, 17, 19, 21 Тепличная, 1, 3, 5 Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3 Сентября, 28 Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68 Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81 Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13 Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66 Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105 Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49,51, 52, 54 Лескова, 4 Лизы Чайкиной, 9, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20 Машиностроителей, 33, 35, 37 Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а Прохладная, 1, 3, 5 Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122 Суркова 37, 39, 41, 43, 45

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33 Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98(общежитие) Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125 Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43 Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94 Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43 Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72 Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19 Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106 Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а Лермонтова, 4, 10, 28 Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53 Мечникова, 60 Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Подольская, 38, 40, 42 Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22 Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Южноуральская, 19, 21

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:

Больничная, 12 Витебская, 1а, 1б, 2, 2б Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а Воровского, 26, 26а, 30а Елькина, 45 К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а Карла Маркса, 111, 131 Кирова, 86, 110, 163, 167 К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151 Красная, 40а, 42, 48 Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34 Лесопарковая, 3 Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а Площадь Ярославского, 1 Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88 С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177 Цвиллинга, 28, 34, 36 Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83 Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а

Список жилых домов Металлургического района, отключаемых с 13 по 27 июня 2019 г.:

60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56 Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48 Балканская, 1 Бородинская, 14 Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42 Вахтангова, 2, 3, 7 Гастелло, 4/6, 8 Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72 Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27 Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40 Коркинская, 3, 5 Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26 Липецкая, 3, 26, 29 Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102 Обухова, 8 Первого спутника, 1, 31 Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22 Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33 Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64 Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66 Сурикова, 1 Трудовая, 18 Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84 Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

Кроме того, в июне будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Фото с сайта pixabay.com

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