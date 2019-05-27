- 64.4636р. - 0.1470
- 72.1863р. - 0.1323
-
22.05.2019 г. | 17:01
Через неделю в Челябинске начнется второй этап отключения горячей воды
27.05.2019 г. 10:45
Второй этап опрессовок в Челябинске продлится с 4 по 18 июня.
Горячую воду в этот период отключат в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях. Испытания теплосетей на этом этапе будут проводить во всех районах, кроме Металлургического и Советского.
В управлении ЖКХ напомнили, что две недели — это максимальный срок отключения горячей воды. Опрессовка может закончиться и раньше, но может и затянуться из-за необходимости проведения дополнительного ремонта.
Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:
|
3-я Арзамасская, 28, 30
|
5-го Декабря, 27, 27а, 32
|
Абразивная, 46, 48, 50
|
Артиллерийская, 21, 23, 64, 66, 66а, 68
|
Бр. Кашириных, 54
|
Г. Танкограда, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а
|
Герцена, 5
|
Горького, 64, 64а, 66, 66а, 81
|
Калинина, 21а, 23, 30, 30а, 32,
|
Каслинская, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 60б, 62а
|
Косарева, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 52б
|
Кудрявцева, 63
|
Культуры, 55, 55а, 59
|
Кыштымская, 28
|
пер. Оранжерейный, 3
|
Попова, 34
|
Потемкина, 10, 12, 14, 18, 18а, 63
|
пр. Победы, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 125, 125а, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 138
|
Свердловский пр-т, 28, 28а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41, 41а, 41б
|
Стартовая, 13, 15
|
Сухумский пер., 3
|
Турбинная, 49, 55
Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:
|
Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37
|
Вострецова, 3, 7, 22
|
Жуковского, 11
|
Каслинская, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40
|
Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 18, 18а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 34а, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 61, 61а, 62 , 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 70
|
Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22
|
Красного Урала, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
|
Куйбышева, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75
|
Кыштымская, 3, 3а, 5, 7а, 9а
|
М. Расковой, 3, 6, 17, 42
|
Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48
|
Островского, 2, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 18, 18а, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70
|
Пер. Островского, 6, 7, 9а, 10, 10а, 12, 13
|
Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18
|
Пр. Победы, 176, 192, 194, 194а, 196, 198, 198а, 200, 200а, 238, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324, 326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346
|
Речная, 1а
|
Свердловский пр-т, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24а, 24б, 26, 26а
|
Северо-Крымская, 68
|
Серафимовича, 3
|
Солнечная, 17, 19, 21
|
Тепличная, 1, 3, 5
|
Чайковского, 1, 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а , 10, 12, 14, 15, 16
Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:
|
3 Сентября, 28
|
Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68
|
Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а, 81
|
Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13
|
Василевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|
Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д,60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66
|
Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
|
Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а ,96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105
|
Ереванская, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49,51, 52, 54
|
Лескова, 4
|
Лизы Чайкиной, 9, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20
|
Машиностроителей, 33, 35, 37
|
Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 128, 130а
|
Прохладная, 1, 3, 5
|
Стахановцев,108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122
|
Суркова 37, 39, 41, 43, 45
Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:
|
3-я Арзамасская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33
|
Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б, 98(общежитие)
|
Бажова, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 123, 123а, 125
|
Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 65а, 65б, 67, 67а, 67б, 67в
|
Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43
|
Г. Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|
Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43
|
Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 72
|
Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19
|
Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106
|
Кудрявцева,30, 32, 32а, 34, 36, 38, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а
|
Лермонтова, 4, 10, 28
|
Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53
|
Мечникова, 60
|
Пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
|
Подольская, 38, 40, 42
|
Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43
|
Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22
|
Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
|
Южноуральская, 19, 21
Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 04 по 18 июня 2019 г.:
|
Больничная, 12
|
Витебская, 1а, 1б, 2, 2б
|
Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а
|
Воровского, 26, 26а, 30а
|
Елькина, 45
|
К. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а
|
Карла Маркса, 111, 131
|
Кирова, 86, 110, 163, 167
|
К.Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б
|
Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151
|
Красная, 40а, 42, 48
|
Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34
|
Лесопарковая, 3
|
Пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а
|
Площадь Ярославского, 1
|
Свердловский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54, 58 (1), 58(2), 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88
|
С. Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79, 79а
|
Труда, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 173, 175, 177
|
Цвиллинга, 28, 34, 36
|
Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83
|
Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18б
|
Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а
Список жилых домов Металлургического района, отключаемых с 13 по 27 июня 2019 г.:
|
60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56
|
Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48
|
Балканская, 1
|
Бородинская, 14
|
Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42
|
Вахтангова, 2, 3, 7
|
Гастелло, 4/6, 8
|
Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72
|
Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27
|
Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40
|
Коркинская, 3, 5
|
Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26
|
Липецкая, 3, 26, 29
|
Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102
|
Обухова, 8
|
Первого спутника, 1, 31
|
Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22
|
Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33
|
Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64
|
Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66
|
Сурикова, 1
|
Трудовая, 18
|
Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84
|
Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47
Кроме того, в июне будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.
Фото с сайта pixabay.com
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