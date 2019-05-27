Праймериз «Единой России» в Челябинске прошли со скандалами и нарушениями

На Южном Урале состоялось предварительное голосование по выдвижению кандидатов в райсоветы от «Единой России».



Процедура состоялась в минувшее воскресенье, 26 мая. Всего по области в праймериз приняли участие около 100 тыс. избирателей. Явка в среднем составила менее 12%. В Челябинске больше всего людей пришли на участки в Курчатовском районе — свыше 15%.



Подготовка к голосованию и его ход сопровождались скандалами. В одном из округов Курчатовского района выдвигался Данила Андреевских, его соперником выступил гендиректор торгового дома «АСБ» Александр Богрянцев. Последний был ранее судим за грабеж и вымогательство и скрыл эту информацию от избирателей, рассказал Андреевских «Челябинскому эху».



«По итогам предварительного голосования победил кандидат, имеющий судимость — гендиректор торгового дома «АСБ» Александр Богрянцев. В интернете имеется публичная информация, что он был судим по двум статьям УК РСФСР: грабеж и вымогательство. Эту информацию до избирателей не довели. Если бы у них была информация о том, что против меня идет судимый кандидат, наверное, голоса распределились бы по-другому», — прокомментировал Данила Андреевских.



В оргкомитете праймериз кандидату пояснили, что данная процедура выборами не является и участникам о своих судимостях рассказывать необязательно. Данила Андреевских написал жалобу на имя лидера челябинских единороссов Владимира Мякуша и председателя оргкомитета Владимира Бурматова.



В Ленинском районе произошел скандал с участием в голосовании бывшего сотрудника облизбиркома Александра Лебедева. Он баллотировался по округу спикера гордумы Станислава Мошарова, но вечером накануне праймериз узнал о снятии своей кандидатуры. Тогда Лебедев с утра пришел на участок со своей урной и организовал альтернативное голосование.



«Мне ничего не оставалось, кроме как напечатать собственные бюллетени и провести альтернативное голосование. Оно в воскресенье состоялось, чему неоднократно пытались мешать. В итоге за меня проголосовали 286 человек, а на праймериз, которые проводило отделение «Единой России» в Ленинском районе, за Мошарова голоса отдали 162 человека. То есть очевидная победа. Поэтому Мошаров и Рябенко (глава совета депутатов Ленинского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Рябенко — прим. ред.) испугались и незаконно сняли меня с выборов. А какие у меня еще были варианты, если меня внаглую выгнали с выборов. Я не привык, когда меня так кидают, я серьезный человек, юрист, помогаю людям», — прокомментировал Александр Лебедев.

Видео: Ирина Крючкова / youtube.com



Снятый с праймериз Лебедев подал жалобу на имя руководства «Единой России»: лидера партии Дмитрия Медведева и председателя генсовета Андрея Турчака. Им же о нарушениях в Челябинске сообщил местный общественник Марсель Хазиев. Он написал, что за два дня до голосования его кандидатуру по округу в Центральном районе отклонили по негласному распоряжению главы районного отделения партии Андрея Шмидта.



Нарушения в ходе праймериз замечали не только кандидаты, но и простые горожане. Например, жителю Ленинского района Александру Бычкову удалось проголосовать по месту жительства, несмотря на прописку в другом городе.



«Я пришел, так как являюсь активным жителем района, на назначенный участок, подал паспорт, меня зарегистрировали, спокойно проголосовал, опустил бланк в урну, получил обещанный подарок и ушел. Наутро я уже подумал, как такое вообще возможно, если у меня прописка в Еманжелинске, а проголосовал я в Ленинском районе Челябинска. Я думаю, это неправильно, потому что так можно пригласить людей со всей области и повысить тем самым явку. Надо как-то качественнее следить, что ли», — прокомментировал Александр Бычков.



Свою оценку прошедшим праймериз дал секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. «Между участниками предварительного голосования в отдельных районах разразилась нешуточная конкурентная борьба. Участники голосования бьются за каждое место, чтобы на основных выборах быть выдвинутыми от партии «Единая Россия», — отметил он.

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