В Челябинской области подросток погиб, задев рукой высоковольтный провод

Фото с сайта pixabay.com

В Саткинском районе выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка.

Трагедия произошла вечером в минувшую субботу, 25 мая, в Бакале. По данным следственного управления СКР по Челябинской области, два мальчика забрались на теплотрассу на высоту около двух метров и шли по трубам. В месте пересечения с линией электропередач один из подростков задел рукой высоковольтный провод. Он получил смертельную травму.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — говорится в сообщении следственного управления.

Во время проверки следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации электросетей. Будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.05.2019 г.»