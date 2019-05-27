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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинской области подросток погиб, задев рукой высоковольтный провод
27.05.2019 г. 10:01
В Саткинском районе выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка.
Трагедия произошла вечером в минувшую субботу, 25 мая, в Бакале. По данным следственного управления СКР по Челябинской области, два мальчика забрались на теплотрассу на высоту около двух метров и шли по трубам. В месте пересечения с линией электропередач один из подростков задел рукой высоковольтный провод. Он получил смертельную травму.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — говорится в сообщении следственного управления.
Во время проверки следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации электросетей. Будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта pixabay.com
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