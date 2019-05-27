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22.05.2019 г. | 17:01
Судебные приставы начинают рейды по домам южноуральцев в поисках алиментщиков
27.05.2019 г. 11:42
Фото с сайта fssprus.ru
В Челябинской области стартует акция «Судебные приставы — детям».
До 1 июня исполнители проведут рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. В областном управлении службы судебных приставов подчеркнули, что таких должников будут активнее привлекать к ответственности, арестовывать их имущество, препятствовать выезду за границу.
31 мая в ведомстве дадут бесплатные консультации по выплате алиментов и помогут в составлении документов нуждающимся. На данный момент в Челябинской области насчитывают 23 тыс. должников, которые не выполняют финансовые обязательства перед своими детьми.
Фото с сайта fssprus.ru
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