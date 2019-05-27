Судебные приставы начинают рейды по домам южноуральцев в поисках алиментщиков

Фото с сайта fssprus.ru

В Челябинской области стартует акция «Судебные приставы — детям».

До 1 июня исполнители проведут рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. В областном управлении службы судебных приставов подчеркнули, что таких должников будут активнее привлекать к ответственности, арестовывать их имущество, препятствовать выезду за границу.

31 мая в ведомстве дадут бесплатные консультации по выплате алиментов и помогут в составлении документов нуждающимся. На данный момент в Челябинской области насчитывают 23 тыс. должников, которые не выполняют финансовые обязательства перед своими детьми.

Фото с сайта fssprus.ru

Все новости за 27.05.2019 г.»