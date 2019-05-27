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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинске мусор после субботников будут вывозить по новой схеме
27.05.2019 г. 09:24
Фото с сайта cheladmin.ru
Власти Челябинска подвели итоги городских весенних субботников.
Субботники в городе стартовали с 1 апреля. За два месяца на полигоны вывезли 65 тыс. кубометров мусора. В субботниках приняли участие более 100 тыс. человек. Глава Советского района Владислав Макаров сообщил о плохой работе «ЦКС» по вывозу мусора. Администрация района направила претензии в адрес регоператора.
Мэр Челябинска Владимир Елистратов отметил, что работа по вывозу мусора после субботников в этом году была проведена с замечаниями. «Наш оптимизм не разделяет население. На следующий год надо скорректировать работу», — добавил он.
Фото с сайта cheladmin.ru
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