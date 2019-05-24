Фото с сайта pixabay.com

Власти Центрального района разрабатывают проект туалета на Алом поле.

В программе «Разворот» на «Челябинском эхе» глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал об объекте, появления которого ждут многие жители города. Ранее Борис Дубровский, когда еще был губернатором, поручил городским чиновникам проработать вопрос с повышением комфорта пребывания в одном из самых любимых у населения скверов. В частности, речь шла об открытии на Алом поле туалета.

Виктор Ереклинцев сообщил, что изначально возникла идея поставить там нестационарный туалет стоимостью порядка 800 тыс. рублей. Но потом решили, что объект должен быть капитальным. Он будет находиться недалеко от Свердловского проспекта.

«У нас есть рядом со Свердловским проспектом помещение техническое с возможностью технологического подключения к канализации, мы рассматриваем этот вопрос. Там только юридические вопросы возникли у нас, насколько мы можем это делать и как содержать, чтобы потом подрядчику в контракт это вписывать», — рассказал Виктор Ереклинцев.

По словам Виктора Ереклинцева, бесплатный туалет на Алом поле откроют до конца 2019 года.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 24.05.2019 г.»