Застройщика Александра Сребрянского арестовали на два месяца

Фото с сайта 74.мвд.рф

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему директору группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому.

Следователи установили, что руководство строительной компании «Радуга» похитило средства дольщиков при возведении семи домов. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Александра Сребрянского задержали в четверг, 23 мая, по подозрению в совершении преступления.

Кроме того, расследуется уголовное дело по фактам хищения руководством нескольких компаний средств более тысячи дольщиков при строительстве 22 домов. Конечным бенефициаром всех организаций является Сребрянский. В период строительства домов он лично или с помощью доверенных лиц руководил этими компаниями. Ранее Сребрянскому предъявили обвинение в совершении трех преступлений по статье о мошенничестве. Уголовные дела соединены в одно производство, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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