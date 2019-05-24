В копейском карьере ищут ребенка, который упал в воду с обрыва

Фото с сайта 74.mchs.ru

В Копейске МЧС ищет ребенка, который упал в карьер.

На водоем вблизи поселка Бажово приехали несколько детей на велосипедах. Они играли на обрывистом берегу, и четверо упали в воду. Трое детей сумели выбраться самостоятельно. Четвертого мальчика ищут сотрудники копейского пожарно-спасательного гарнизона. На месте также находятся полиция и скорая помощь, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта 74.mchs.ru



Все новости за 24.05.2019 г.»