Алексей Текслер потребовал отложить расширение улицы Дарвина на год

Фото с сайта www.instagram.com/ alexeytexler.official

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с проектом строительства развязки на Троицком тракте.



В пятницу, 24 мая, Алексею Текслеру представили проект расширения улицы Дарвина и строительства моста на Троицком тракте. Представители компании «Южуралмост» заявили о необходимости увеличения числа полос до шести. Алексей Текслер отметил, что потребности в расширении улицы Дарвина в этом году нет, так как мост полностью будет готов только в 2020 году.



«Самое важное — это Троицкий тракт. Объект, который вызывает большое количество критики. Уже очень давно люди не могут вовремя добраться на работу, потому что здесь организуется пробка. Тракт широкий и упирается в узкий мост. Срочности сейчас заниматься улицей Дарвина, наверное, нет, потому что узкое горлышко на Дарвина образуется, когда мост функционирует в полном формате, то есть будут две створки моста», — рассказал Алексей Теклер.



Начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин подтвердил, что эффект от расширения улицы можно будет увидеть только после полного запуска моста в эксплуатацию.



«Эффекта от пропускной способности на улице Дарвина во время работы только одной половины моста мы не увидим. Когда мы запустим две полосы по Троицкому тракту, когда заработает жилой комплекс у памятника «Скорбящие матери», тогда эффект мы и увидим. Действительно, на этот год эта проблема так актуально не стоит. К следующему году будет ясно, насколько потребуется расширение», — прокомментировал Александр Шабалин.



Местные жители выступают против расширения улицы Дарвина, во время которого планируется вырубить более 300 деревьев. По их мнению, достаточно отремонтировать мост, чтобы избавиться от пробок. 27 июня пройдут публичные слушания, на которых будут обсуждать проект реконструкции улицы Дарвина и путепровода на ее пересечении с Троицким трактом.



Во время выезда на улицу Дарвина заявил, что начальника управления транспорта Александра Шабалина нужно уволить. Причиной стали проблемы с контрактом по ремонту дорог в Челябинске.

Фото с сайта www.instagram.com/alexeytexler.official

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