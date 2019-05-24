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22.05.2019 г. | 17:01
В Госдуму внесли законопроект о квотировании промышленных выбросов в Челябинске и Магнитогорске
24.05.2019 г. 15:41
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об эксперименте по квотированию выбросов в крупных промышленных центрах.
Соответствующее распоряжение в четверг, 23 мая, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В числе 12 городов, где намечен эксперимент, — Челябинск и Магнитогорск. С 1 января 2020 года там планируется начать применять сводные расчеты загрязнения атмосферы и на их фоне устанавливать квоты на выбросы предприятий. Также эти данные предполагается использовать при размещении промышленных, социальных и инфраструктурных объектов.
Эксперимент продлится до конца 2024 года. Ожидается, что к этому сроку совокупный объем выбросов в атмосферу в Челябинске, Магнитогорске и других промышленных центрах сократится на 22%.
Фото с сайта pravmin74.ru
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