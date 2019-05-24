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22.05.2019 г. | 17:01
На перекрестке улиц Свободы и Труда на 1,5 месяца ограничат движение
24.05.2019 г. 15:11
Фото с сайта rostovgazeta.ru
В Центральном районе Челябинска с 27 мая ограничат движение транспорта.
Ограничение будет действовать с понедельника, 27 мая, по 12 июля. Оно коснется участка улицы Труда от Красноармейской до Пушкина, а также перекрестка со Свободы. Причина — работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
В распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что коммуникации будут подводить к строящемуся дому на улице Свободы. Восстановить нарушенное благоустройство нужно будет в срок до 12 июля.
Фото с сайта rostovgazeta.ru
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