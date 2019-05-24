На перекрестке улиц Свободы и Труда на 1,5 месяца ограничат движение

Фото с сайта rostovgazeta.ru

В Центральном районе Челябинска с 27 мая ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать с понедельника, 27 мая, по 12 июля. Оно коснется участка улицы Труда от Красноармейской до Пушкина, а также перекрестка со Свободы. Причина — работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что коммуникации будут подводить к строящемуся дому на улице Свободы. Восстановить нарушенное благоустройство нужно будет в срок до 12 июля.

Фото с сайта rostovgazeta.ru



Все новости за 24.05.2019 г.»