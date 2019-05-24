Мэрия Челябинска представит Алексею Текслеру обновленную транспортную концепцию в конце мая

Фото с сайта миндортранс74.рф

Общественники и представители мэрии обсудили перспективы развития общественного транспорта Челябинска на отраслевом форуме.

Тему обсудили на круглом столе в рамках форума «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт». По словам руководителя управления транспорта Челябинска Максима Кичеева, ключевая проблема — нехватка финансирования и большое количество льготных перевозок. За последние семь лет гортранс накопил долгов на 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе миндортранса области.

Засилье частных перевозчиков Максим Кичеев объяснил меньшей скоростью городских автобусов, из-за чего пассажирам приходится выбирать более быстрые маршрутки. Общественники призвали свести к паритету присутствие частных перевозчиков и муниципальных предприятий в сфере.

По словам активиста «Гражданского патруля» Александра Агаркова, на круглом столе также поднимали вопрос интенсивного развития не только автобусов, но и электротранспорта.

«Управление транспорта хочет решить проблему, учитывая различные интересы. При этом совершенно непонятно финансирование — наверное, оно будет решаться на уровне губернатора. Мне непонятно, почему минэкономразвития области по-прежнему настаивает на автобусах на газомоторном топливе, как на экологическом виде транспорта, хотя у нас есть троллейбусы и трамваи. Управление транспорта говорит, что электротранспорт будет как минимум сохранен. Мы как общественники настаиваем на его развитии», — прокомментировал Александр Агарков.

Общественники и ученые также предложили развивать в Челябинске скоростной трамвай, вводить безналичную оплату проезда, а в новые умные остановки интегрировать систему оповещения о заторах. Чиновники пообещали вести подобные встречи в дальнейшем в рабочем порядке. Следующее мероприятие запланировано на июнь.

В администрации Челябинска уже подготовили изменения в концепции общественного транспорта. Письмо мэрия отправит врио губернатора до конца мая, пояснил Александр Агарков.

В начале мая Алексей Текслер раскритиковал предложенную дорожную карту по развитию городского транспорта. Он заявил, что в документе нет конкретики, отсутствует анализ пассажиропотока и неясны причины сложившегося кризиса в отрасли.

Фото с сайта миндортранс74.рф

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