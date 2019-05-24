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22.05.2019 г. | 17:01
В Миассе руководители заводов перед выборами в собрание депутатов объединились в союз
24.05.2019 г. 14:23
В Миассе появился союз предпринимателей, которые готовятся к выборам в городское собрание депутатов в 2020 году.
Союз предпринимателей «За развитие Миасса» зарегистрировали 19 апреля 2019 года. Как пишет Znak.com со ссылкой на данные базы «За частный бизнес», в составе учредителей указаны восемь предприятий города: «Завод тяжелых машин», «Завод спецагрегат», «Миассэлектроаппарат», «Папилон», «Миасский завод медицинского оборудования», «Ламинарные системы», «АМТ» и «Автомобильный завод «Урал».
По информации издания, также в работе объединения участвуют руководители других промышленных предприятий. Возглавляет союз экс-директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.
Недавно состоялось очередное собрание членов объединения. Главная цель промышленников — выборы в городское собрание депутатов в 2020 году, рассказал интернет-газете один из участников встречи. «Нынешнее положение дел, когда городом фактически управляет дума, состоящая из мелких лавочников, продолжаться не может. Миасс раздирают постоянные конфликты, и никакого развития нет», — добавил он.
Фото с сайта www.duma-miass.ru
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