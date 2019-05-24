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22.05.2019 г. | 17:01
«ЦКС» произведет перерасчет платы за вывоз мусора до 15 июля
24.05.2019 г. 14:19
«Центр коммунального сервиса» попросил челябинское УФАС продлить сроки исполнения предупреждения.
Соответствующее ходатайство регоператор направил в антимонопольную службу. Ранее ведомство вынесло предупреждение «ЦКС». В УФАС поступило более 40 заявлений от южноуральцев с жалобами на неверные данные в квитанциях. В счетах было указано от пяти до 15 проживающих, когда фактически по адресу зарегистрировано от двух до четырех человек. Изначально УФАС потребовало произвести перерасчет размера платы за вывоз ТБО в Челябинском кластере до 15 июня.
После ходатайства «ЦКС» сроки исполнения предупреждения продлили. Теперь организация должна будет произвести перерасчет размера платы за вывоз мусора до 15 июля.
Фото с сайта cheladmin.ru
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