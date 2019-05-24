На Южном Урале ГИБДД проведет массовую проверку маршруток

Фото с сайта vk.com/chelgai74

В Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта. Экипажи ДПС будут работать на перекрестках с наибольшей интенсивностью движения маршруток и на конечных остановках, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Инспекторы проверят техническое состояние общественного транспорта, наличие тахографов на автобусах, которые выполняют междугородние рейсы. В Челябинске за первые четыре месяца 2019 года произошло 35 ДТП с участием пассажирского транспорта. В авариях 49 человек получили травмы.

Фото с сайта vk.com/chelgai74

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