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22.05.2019 г. | 17:01
На Южном Урале ГИБДД проведет массовую проверку маршруток
24.05.2019 г. 12:55
Фото с сайта vk.com/chelgai74
В Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Автобус».
В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта. Экипажи ДПС будут работать на перекрестках с наибольшей интенсивностью движения маршруток и на конечных остановках, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Инспекторы проверят техническое состояние общественного транспорта, наличие тахографов на автобусах, которые выполняют междугородние рейсы. В Челябинске за первые четыре месяца 2019 года произошло 35 ДТП с участием пассажирского транспорта. В авариях 49 человек получили травмы.
Фото с сайта vk.com/chelgai74
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