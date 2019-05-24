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Разворот
Разбор полетов
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22.05.2019 г. | 17:01
Скандал со сквером возле ЮУрГУ. Дополнительные деньги районам
24.05.2019 г. 13:35
Фото с сайта cheladmin.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» в пятницу, 24 мая, — глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.
Фото с сайта cheladmin.ru
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